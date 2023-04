Quinten Hermans droomt van klimklassiekers: "Maar had wel eens willen zien wat ik in de Ronde kon"

Op de dag van de Ronde van Vlaanderen vertoefde Quinten Hermans in het noorden van Spanje, in het Baskenland.

"Ik heb toch zoveel mogelijk proberen mee te pikken van de Ronde", vertelt Hermans.

"Maar we moesten tussendoor ook nog trainen. En dat was net op het moment dat de kopgroep zich begon te vormen."

Hermans kan niet wegsteken dat hij zelf graag had meegereden in Vlaanderens Mooiste. "Ik voelde me ook wel klaar om eens naar de Ronde te gaan."

"Maar de keuze om de Ronde van het Baskenland te rijden was al lang geleden gemaakt. En ik weet dat ik deze rittenkoers nodig heb om nog enkele procentjes beter te worden richting de klimklassiekers."

"Al had ik wel eens willen zien wat ik in de Ronde had kunnen doen met deze conditie."