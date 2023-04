Ethan Hayter maakt perfect ploegenspel van Ineos af met indrukwekkende sprint

Mauro Schmid is 2e, Aberasturi is 3e.

De Brit wint eenvoudig na een perfecte lead out van Omar Fraile. Niemand komt nog in de buurt van Hayter, die ook de eerste leider is.

Soudal - Quick Step maakt het goed, we gaan de laatste km in.

We duiken in sneltempo de laatste 3 km in, een sprint lijkt steeds waarschijnlijker.

Soudal - Quick Step zien we voor het eerst vooraan. Zij lijken in dienst van Bagioli te rijden, de Italiaan is verre van traag op een lastige aankomst.

Quinten Hermans en Stefano Oldani zitten helemaal achteraan in het peloton, vooraan gaat het tempo de hoogte in.

clock 17:14

17 uur 14. FDJ, met kopman David Gaudu, zien we al de hele dag goed vooraan. Toch mengde de Fransman zich niet in de tussensprint. De vraag is of Gaudu geen interesse had of niet beter kon, hij was na Parijs-Nice nog ziek. .