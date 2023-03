Spion in het peloton: "Merkwaardig dat Quinten Hermans de Ronde niet rijdt"

We proberen uit te vissen waar het verschil zit. Maar het is logisch dat de Jumbo-renners hun info voor zich houden.

Spion in het peloton

Stel dat Jumbo-Visma met 3 man mee is in een elitegroepje en het tactisch spel begint te spelen op de tussenstukken, dan kan je Van der Poel zijnde niet op alles springen.

Oké, er is Quinten een leidersrol beloofd in de klimklassiekers. Maar als je 4 dagen voor de Ronde zo'n sterke Dwars door Vlaanderen kan rijden, kan je toch ook naar de Ronde gaan als luxeknecht van Van der Poel?

Alleen is Hermans niet voorzien voor de Ronde. Merkwaardig. Zoals Hermans nu rondrijdt, staat hij op dezelfde hoogte als Benoot.

Mét Quinten Hermans , Søren Kragh Andersen en Mathieu vormt Alpecin-Deceuninck na Jumbo-Visma het sterkste blok in de Ronde van Vlaanderen.

Quinten Hermans was beresterk in Dwars door Vlaanderen.

Gemiste kans voor De Lie

Als De Lie volgend jaar in een kansrijke positie komt te zitten, zou die ervaring een groot voordeel zijn. Nu laat hij dat liggen.

Dan is het nu een gemiste kans om de Ronde van Vlaanderen zonder druk te rijden en om ervaring op te doen.

Maar als je 2e kan worden in de Omloop, heb je het potentieel om op een dag mee te doen voor winst in de Ronde van Vlaanderen.

Ik vind het ook jammer dat Arnaud De Lie zondag niet aan de start staat in Brugge.

Caleb Ewan debuteert in de Ronde, Arnaud De Lie moet nog wachten op zijn debuut.

Pogacar moet het doen op de Kruisberg

Maar de enige die echt in de buurt kan komen van de Grote Drie is Mohoric. Op voorwaarde dat hij deze week nog een stap heeft gezet.

Voor de rest blijf ik ook rekening houden met Asgreen, zo slecht was hij niet in Harelbeke. Madouas zal er ook wel staan.

Op het eerste gezicht lijkt Powless een klimmerstype, maar hij kan verdomd goed uit de voeten in Vlaanderen.

Achter de Grote Drie is het ook uitkijken naar dark horse Neilson Powless , hij zou echt wel eens heel ver kunnen geraken.

Terug naar de sportieve strijd. Als Pogacar de Ronde wil winnen, zal hij moeten gaan op de Oude Kruisberg en de uitloper. Dat is qua minuten de langste inspanning bergop in de Ronde.