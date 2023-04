Vlaggen en ballonnen: passage in Knesselare is eerbetoon aan Bjorg Lambrecht

Spandoeken, ballonnen, wielertruitjes, ... Alles werd in Knesselare uit de kast gehaald om hun Bjorg Lambrecht te eren. Het dorp wilde een feest maken van de passage van de Ronde, speciaal voor Bjorg.

“Zijn verjaardag is een positieve dag. In tegenstelling tot 5 augustus, dat is een heel donkere dag", vertelde zijn zus Britt Lambrecht vooraf.



In de commentaarcabine werden Karl en José er even stil van. "Dat hij een topper zou worden, dat durf ik met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wel zeggen."