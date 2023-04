Sterren voor Ronde van Vlaanderen (v): Niet Vollering, wel Reusser naast Kopecky

***

Na Gent-Wevelgem is Marlen Reusser namelijk met stip gestegen op de ladder. Het Zwitserse zakmes is een type van de lange adem en heeft zich na haar solo afgelopen zondag tot 3 sterren-vrouw gekatapulteerd.

Een bisnummer bij de vrouwen is al geleden van Mirjam Melchers in 2005-2006, maar Kopecky is alleszins in topvorm en kan haar eindschot als extra wapen achter de hand houden.

De weelde bij SD Worx is ongezien. Met Demi Vollering staat een derde klant te blinken in de etalage. De Nederlandse kan net als ploeggenote Kopecky vorig jaar de dubbel Siena-Oudenaarde realiseren.

Dat SD Worx (en voorgangers) het jongte decennium de Ronde enkel in de pare jaren won (2014, 2016, 2018, 2020, 2022), kan misschien een opkikker zijn voor Annemiek van Vleuten.

Het seizoensbegin van de wereldkampioene was weinig overtuigend, maar op haar 40e weet ze goed genoeg hoe ze haar afscheidstournee moet inkleuren.

Van Vleuten kan Vlaanderen en de kasseien uitzwaaien met een knal: ze won de Ronde al in 2011 en 2021 en kan de eerste vrouw worden met een hattrick op de erelijst.

De Ronde winnen in de regenboogtrui, Marianne Vos deed het in 2013. De Nederlandse miste het seizoensbegin na een operatie, maar bewees woensdag in Dwars door Vlaanderen dat ze er weer staat, al was ze de jongste jaren geen protagoniste in Vlaanderens Mooiste.