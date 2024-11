Hayen genoot van "fantastische" eerste helft: "Maar op basis van tweede helft verdien je 3 punten niet meer"

Mogen we spreken van een gemiste kans in Glasgow? Club Brugge speelde een sterke eerste helft en kwam verdiend op voorsprong. Maar daarna vergat blauw-zwart zich verder te belonen en liep het tegen de lamp na rust. "Die gemiste kans van Skov Olsen was misschien wel een kantelpunt, ja", oordeelde coach Nicky Hayen.

"Al bij al kan ik wel leven met een punt, want het is niet zo dat je Celtic zomaar aan de kant zet. Aan de andere kant hebben we wel bewezen dat we hen serieus pijn konden doen."

"Gebaseerd op de eerste helft is dit een gemiste kans, want daar presenteer je je heel goed", baalde hij. "Maar op basis van die tweede helft verdien je die 3 punten niet meer."

Een schlemielige owngoal was de bekroning van een sterk openingshalfuur in Celtic Park. Club voetbalde gretig en met veel kwaliteit.

"En er was nog een mogelijkheid met Maxim De Cuyper ook", herinnert Hayen zich. "Die wordt heel goed gepakt door Schmeichel. Maar die kans van Skov Olsen, dat is misschien wel een kantelpunt, ja."

Vooral Andreas Skov Olsen had de Schotten een mokerslag kunnen uitdelen. Hij kreeg een opgelegde kans op 0-2, maar joeg het leer over de kooi van Kasper Schmeichel .

Met nog 3 matchen te gaan, is het voor Nicky Hayen stilaan ook tijd om de balans op te maken. Is overleven in de Champions League nog steeds mogelijk?

"Als je naar de totaalsom kijkt - 7 op 15 - mag je wel tevreden zijn met het parcours dat je hebt afgelegd. Anderzijds hebben we met onder meer Real Madrid en PSG achter ons in het klassement wel nog steeds 3 matchen waarvan we 1 moeten proberen te winnen."

"Dat zullen we doen met open vizier. En ik heb het al gezegd: dit format nodigt uit tot verrassingen."

"Als je ziet hoe we speelden tegen Dortmund en AC Milan en kijkt naar de maturiteit die we toonden tegen Sturm Graz en Aston Villa... Dan is er ook nog de eerste helft van vandaag, die was gewoon fantastisch. Neem al die componenten samen tegen Sporting en dan liggen er zeker mogelijkheden."