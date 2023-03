Vanhaezebrouck voelt zich machteloos: "Ngadeu wilde niet vertrekken, maar club kwam financieel tekort"

Net wanneer KAA Gent een versnelling hoger moet schakelen in de race richting play-offs, raakt het een steunpilaar in de defensie kwijt. Een nieuwe klap die trainer Hein Vanhaezebrouck moet incasseren. "We staan machteloos, want we kunnen niemand halen", jammert hij. Wel was er goed nieuws over een terugkeer van goudhaantje Tarik Tissoudali.