Ongelukkig vertrek, strijd tot in rechtbank en hoop op mirakel: de situaties voor de JPL-climax

Champions' Play-Offs: houdt Gent stand zonder Ngadeu?

Ook Westerlo en Standard kunnen realistisch gezien nog roet in het eten gooien. Die eerste lijkt net op tijd op toerental te komen. Westerlo won 4 van zijn laatste 5 matchen en is zo bezig aan een ferme inhaalbeweging.

Dichtste belager Club Brugge heeft zijn lot niet meer in eigen handen. Blauw-zwart moet hopen op een uitschuiver van de Gentenaars. En het moet vooral eindelijk nog eens een (winst)reeksje neerzetten. Geen evidentie, want de laatste keer dat ze 6 op 6 pakten, dateert al van midden oktober.

De ploeg van Hein Vanhaezebrouck kreeg bovendien een mokerslag met het vertrek van Ngadeu, steunpilaar in de Gentse defensie. Al staat de onvoorspelbare Tarik Tissoudali wel dicht bij een terugkeer.

Voor de vierde en laatste plaats in de titelplay-offs ligt het allemaal op een zakdoek. KAA Gent staat er voorlopig het beste voor, maar voelt de hete adem van concurrenten Club Brugge , Westerlo en Standard .

KRC Genk en Union zijn mathematisch zeker van een stek in Play-off 1. Ook Antwerp heeft behoudens een mirakel een ticket in handen voor de Champions' Play-offs, zoals dat tegenwoordig heet.

Charleroi thuis, Anderlecht uit, Club Brugge thuis, Seraing uit Programma Standard Oostende uit, Genk thuis, Charleroi thuis, OH Leuven uit

Europe Play-Offs: beslissing in de rechtbank?

Ook net onder de top 4 kan niemand voorspellen wie zich plaatst voor de Europe Play-Offs, in de volksmond beter bekend als Play-off 2.

Anderlecht zag met de blessure van Yari Verschaeren een van zijn sleutelspelers wegvallen. Een ferme dreun in de strijd om een plek bij de beste 8.

En er zijn kapers op de kust. Want liefst 12 ploegen kunnen zich nog in de debatten mengen. Charleroi en Cercle Brugge vallen voorlopig net uit de boot. Ook OH Leuven en STVV staan op één zege van de top 8.

En dan is er nog het debacle Charleroi-KV Mechelen. Omdat de thuisfans zich misdroegen, werd die partij stopgezet, wat normaal een forfaitzege betekent.

Maar door een procedurefout moet de wedstrijd herspeeld worden achter gesloten deuren. Charleroi lacht in zijn vuistje. KV Mechelen vechten het vonnis aan, RSCA, OHL, Cercle en Westerlo sloten zich aan als benadeelde partij.

Of hoe de strijd voor Play-off 2 ook voor de rechtbank van het BAS wordt uitgevochten.