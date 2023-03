Peter Vandenbempt: "Het is realistisch dat Club Brugge voor het eerst niet in Play-off I zal zitten"

Club Brugge is uit de top 4 getuimeld, de bonus van leider Racing Genk smelt weg. 4 speeldagen voor het einde van de reguliere competitie belicht Peter Vandenbempt die onderwerpen in zijn wekelijkse analyse.

De analyse van Peter Vandenbempt in een notendop:

Een goeie flow en vertrouwen: dat ontbreekt momenteel bij Club Brugge.

Club Brugge en AA Gent hebben een vergelijkbaar programma, maar Club heeft nu niet de troeven die Gent wel heeft.

Het is duidelijk dat ze bij Racing Genk stilaan nerveus worden.

De interlandbreak komt bij de leider op een goed moment om de hoofden wat leeg te maken.