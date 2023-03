Peter Vandenbempt zag hoe Tedesco de Rode Duivels in sneltempo reanimeerde: "We zijn een TGV geworden"

Een nieuw tijdperk is begonnen. Peter Vandenbempt zat een week in het spoor van de Rode Duivels en zag dat weinig nog hetzelfde is onder Domenico Tedesco. Onze commentator overschouwt de reanimatie door de bondscoach, ziet belangrijke verschillen met Martinez én waarschuwt: "Sommigen beseffen wellicht dat hun interlandcarrière voorbij is."

"Weet je, ik had gisterenavond een Wenen-flashback toen Domenico Tedesco voor het Belgische supportersvak stond. In Oostenrijk is toen de kiem gelegd voor de reanimatie van onze nationale ploeg na 10 jaar door de woestijn", opent Peter Vandenbempt. "Gisteren had ik datzelfde gevoel een beetje. Door de enorme drive die er bij de Rode Duivels was, is er onwaarschijnlijke reclame gemaakt. Precies wat we nodig hadden na Qatar. De eerstvolgende thuismatch is weer uitverkocht, toch?"

"Want Tedesco mag dan wel verkondigen dat onze nationale ploeg niet dood was: wij hadden die indruk wel. Er was veel negativiteit door tegenvallende resultaten en een teleurstellend niveau." "Iedereen was uitgekeken op Roberto Martinez. Zijn aanpak was uitgewoond, er zat geen enkele vernieuwing meer in en sommige spelers werden veel te lang meegesleept. De citroen was volledig uitgeperst."

Ik had gisterenavond een Wenen-flashback toen Tedesco voor het Belgische supportersvak stond. Peter Vandenbempt

"Bijna elke coach die de Spanjaard opvolgde, zou omarmd geweest zijn. Maar er zijn natuurlijk gradaties. En ik heb het gevoel dat je niet veel beter bij deze ploeg kan passen dan Tedesco." "Zijn aanstelling was dan ook een bewuste keuze van de taskforce. Het viel op dat Tedesco ook bij zijn vorige clubs, die allemaal in crisis verkeerden, iedereen weer tot leven wekte. De andere kant van zijn verhaal is dat het na verloop van tijd wat minder wordt... Maar die eerste reanimatie hadden de Rode Duivels echt nodig."

Tedesco groette gisteren de meegereisde fans in Keulen.

Van de Processie van Echternach naar een TGV

"Tedesco heeft dat op verschillende manieren gedaan. Onder meer door gedurfd door te selecteren, maar toch vooral door een ander soort voetbal te brengen. Onze nationale ploeg is getransformeerd van de Processie van Echternach in een TGV. Hoe de Belgen gisteren speelden... (blaast)" "En oké, het was niet tegen het sterkste Duitsland, dat in het eerste halfuur lachwekkend verdedigde, maar Tedesco koos wel opnieuw voor de juiste aanpak." "Zijn ploeg oogde misschien defensiever dan tegen Zweden met een extra verdedigende middenvelder, maar dat bleek allerminst het geval. Het is de tactische flexibiliteit die we onder Martinez misten."

Minstens even belangrijk is dat de Duivels na rust toonden dat ze kunnen knokken en overleven in een match met de intensiteit van een 1/8e finale. Peter Vandenbempt

"De Belgen begonnen als een bliksemschicht - in dat eerste halfuur zat werkelijk alles. Dat ze na rust hebben afgezien en het evengoed 3-3 was geworden? Het zou niet eens erg geweest zijn, daarom speel je oefenmatchen tegen sterke tegenstanders." "Minstens even belangrijk is dat de Duivels in die tweede helft toonden dat ze kunnen knokken en overleven in een match met de intensiteit van een 1/8e finale."



"Ook de persconferenties vind ik nu trouwens weer boeiend. Oké, dat vonden we ook eerst van Martinez na Marc Wilmots, maar deze bondscoach antwoordt wél rechtuit op vragen." "Het beste voorbeeld was over de niet-selectie van Batshuayi. Tedesco had makkelijk kunnen zeggen dat de spits geblesseerd uitgevallen was, maar verkondigde doodleuk dat een fitte Batshuayi er ook niet bij was geweest."

Interlandcarrière voorbij

"Ik ben nu al zeer benieuwd naar de toekomst. Want wat als iedereen over drie maanden fit is en de huidige jongens blijven presteren bij hun clubs? Dan beseffen mannen zoals Dries Mertens, Axel Witsel, Hans Vanaken en Brandon Mechele misschien nu al: mijn interlandcarrière is wellicht voorbij." "Zelfs een Youri Tielemans zal nu niet langer honderd procent zeker zijn van een plekje. Het is niet zo dat de trein definitief gepasseerd is, maar hij zal toch zijn tenen moeten uitkuisen als je Mangala gisteren bezig zag. De beste Tielemans kan dat ook, maar die hebben we simpelweg nog niet vaak gezien bij de Duivels." "En wat met Batshuayi? Zo'n halve losbol die eigenlijk nooit in de wedstrijd zit, maar dan wel zijn doelpuntje meepikt. De plekjes zullen bijzonder duur worden onder Tedesco als hij op dezelfde manier blijft doorselecteren."