De grootste 3 revoluties onder Tedesco volgens Eddy Snelders: "Eindelijk weer dynamiek in Duivels"

Tactisch flexibeler en dynamischer

Leve variatie!

Na de 4-4-2 tegen Zweden pakte Tedesco uit met een 4-3-3 in Duitsland. Eddy Snelders juicht toe dat onze nieuw bondscoach zich tactisch flexibel toont.

"Het was slim dat hij zich aanpaste aan de tegenstander door er met Mangala een extra voetballende verdedigende middenvelder bij te zetten", vindt onze analist. "Te veel vasthouden aan één formatie werkt niet, leerde het verleden al."

Ook de filosofie werd radicaal omgegooid. Geen aanpak meer die uitgaat van balbezit met een geduldige opbouw, Tedesco bracht meteen Red Bull-voetbal met hoge druk en snelle omschakelingen. De goals van dinsdagavond waren schoolvoorbeelden.

"Eindelijk zit er weer veel meer dynamiek in deze Duivels", zag Snelders. "Het voetbal is een stuk verticaler dan onder Martinez. Dat past beter bij deze selectie. Hopelijk zien we veel meer van dit soort matchen onder de nieuwe bondscoach."