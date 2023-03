Tedesco voelt "nieuw enthousiasme" rond Rode Duivels: "Leuk om daar deel van uit te maken"

Dat de Rode Duivels maar een handvol trainingen achter de rug hadden? Dat was er in het eerste halfuur tegen Duitsland niet aan te zien.

"We wilden moedig starten", verklaarde Tedesco. "We wilden pressen en hen verrassen in de eerste minuten, die intensiteit hadden ze niet verwacht."

Toch vond de Belgische bondscoach ook dat de Duivels de zege dan al over de streep hadden moet trekken. "We hadden de match moeten killen. Bij 0-3 of 0-4 is de match al gedaan, nu bleef die open tot het einde."

"Er is nog ruimte voor verbetering. In de tweede helft zijn we te laag gezakt, we toonden niet meer zo veel power."