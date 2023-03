Jumbo is na 2024 niet langer hoofdsponsor van ploeg Wout van Aert en schaatsteam

"Daarbij kijken we ook of ons sponsorbeleid nog aansluit bij onze visie en ambities én de behoeftes van onze klant." Een centje bijdragen aan sportploegen zou nog kunnen, maar niet langer als belangrijkste (shirt)sponsor.

Supermarktketen Jumbo zou na 2024 zijn rol als hoofdsponsor stopzetten. "Op dit moment kijken we naar onze positionering", laat een woordvoerder weten bij NOS.

Terwijl wielerploeg Team Jumbo - Visma zijn 20e zege van het seizoen viert in Dwars door Vlaanderen, krijgt het te horen dat de financiële toekomst geen zekerheid is.

De heroverweging voelde ik al komen, dus ik maak me geen zorgen.

"Er is wel wat aan de hand, daar", zegt Richard Plugge. Met "wat", bedoelt de topman van Jumbo-Visma het schandaal dat losbrak in september 2022.

Frits, zoon van overleden Karel van Eerd, kwam in opspraak voor witwaspraktijken. De – inmiddels voormalige – grote man van Jumbo verdween in de cel nadat hij ook gelinkt werkt met het Amsterdamse misdaadmilieu.

Jumbo zelf maakte er snel werk van om zich te distantiëren van Van Eerd. Na een jaar door woelige wateren zet CEO Ton van Veen sinds begin deze maand de lijnen uit. En ondanks zijn grote voorliefde voor de koers, lijkt hij een stap terug te zetten uit de sportwereld.

"Al maak ik me nog geen zorgen", blijft Plugge kalm. "De heroverweging voelde ik wel aankomen. We krijgen nog tijd om te bekijken wat het wordt én we hebben genoeg partners die met ons door willen."

Wat de toekomst brengt, kan hij niet voorspellen. "Maar als team zijn we de afgelopen jaren de nummer 1 van de wereld geworden. We willen dan ook verder met onze partners."