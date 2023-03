Gezien in Godfather van de koers: Tom Boonen durfde niet buiten te komen

"Ik was opgejaagd wild", weet hij nog, "maar ik kon me niemand beter voorstellen dan Patrick Lefevere als teammanager. Hij bleef rustig."

Halfweg het seizoen 2008 raakt bekend dat Boonen betrapt is op het gebruik van cocaïne buiten competitie.

Tom Boonen is naast een wielerkampioen ook een feestneus. Na het seizoen houdt de kopman van Quick-Step het niet bij wat biertjes.

"Ik was echt bang om buiten te komen", gaat Boonen voort in de wielerdocumentaire. "Ik dacht dat ze me omver gingen rijden."

"Toen er een auto naast mij kwam rijden, dacht ik: "Daar is het.""

"Er zat een vrouw achter het stuur", weet de renner nog. "Ze had de tranen in de ogen."

De vrouw sprak Boonen moed in: "Niet opgeven, blijven vechten. Iedereen maakt wel iets mee."

"Dat deed me zoveel deugd", herinnert Boonen zich. "Enkele weken laten won ik weer koersen."