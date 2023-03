Pogacars ploegmakker Molano komt met de schrik vrij na zware aanrijding op training

Terwijl zijn kopman Tadej Pogacar het mooie weer aan het maken was in de E3 Saxo Classic in Harelbeke, was Juan Sebastian Molano gisteren in zijn eentje aan het trainen in Waregem.

Plots werd de Colombiaanse sprinter verrast door een manoeuvre van een autobestuurder. Molano werd van zijn fiets gekatapulteerd en belandde op het asfalt.

Als bij wonder viel de lichamelijke schade al bij al nog mee. "Molano heeft bij zijn val een teen gebroken en een hersenschudding opgelopen", meldt UAE Team Emirates. "Daardoor zal hij weken niet inzetbaar zijn."

Geen Gent-Wevelgem dus voor Molano, die 10 dagen geleden nog triomfeerde in de Grand Prix Denain, het kleine broertje van Parijs-Roubaix.

Vorig jaar won Molano ook de slotetappe in de Vuelta nadat hij de sprint leek aan te trekken voor zijn ploegmakker Ackermann.