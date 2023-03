Colombiaan Molano wint het kleine broertje van Roubaix, Timo Kielich eindigt 3e

Op iets minder dan een maand van Parijs-Roubaix staat er jaarlijks met de GP Denain een miniversie van de kasseiklassieker op het menu, zij het met iets minder grote namen door de schaduw van Milaan-Sanremo.



Kasseispecialist Stan Dewulf trok als eerste grote naam aan de bel en kreeg onder meer landgenoot Timo Kielich, Edvald Boasson Hagen, Tim van Dijke en het UAE-duo Mikkel Bjerg en Juan Sebastian Molano mee.



Dewulf zelf was uiteindelijk de pechvogel, want hij viel weg (in een mesthoop, zie "gerelateerd"), waardoor hij niet voor de zege kon sprinten. Bjerg zorgde ervoor dat uit de achtergrond niemand meer kon terugkeren, zodat de snelle Molano de beste papieren had op het einde.



Van Dijke dacht daar anders over, maar schoot vlak voor de sprint uit zijn klikpedaal. Hij werd na Molano alsnog tweede, tot zijn grote frustratie. Timo Kielich deed 1 plaats beter dan gisteren in Nokere, als nummer 3.