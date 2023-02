Opnieuw millimeterwerk: Molano klopt Kooij in koninklijke massasprint

Bekijk de spannende eindsprint

Door de hitte, de windstilte in de woestijn en de lange brede wegen was het aftellen naar een onvervalst sprintersfestival in deze UAE Tour.

Leider Remco Evenepoel hield zich ver weg uit de chaos. Zijn ploegmakker Tim Merlier moest wel vol aan de bak als hij een 2e bloemenruiker wou meegraaien.



Toen Fernando Gaviria met een kattensprong een lengte pakte in de laatste hectometers, zat Merlier nog ideaal gepositioneerd.

Maar de Colombiaan had zichzelf opgeblazen en ook Merlier kwam er niet meer aan te pas.

Welsford, Kooij en Molano hadden hun eindschot beter getimed: met z’n drieën kwamen ze schouder-aan-schouder over de streep.

Opnieuw was er geen zegegebaar, maar de finishfoto bracht nu wel snel uitsluitsel: Juan Sebastian Molano was een zuchtje sneller.



Voor de Colombiaan is het – na de slotrit in de Vuelta vorig jaar – zijn 2e triomf in de WorldTour. Morgen krijgen de sprinters een nieuwe kans.