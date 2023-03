Eddy Snelders over "bevredigend" België: "Zweden was geen referentie, maar we zullen naar Euro 2024 gaan"

Zweden uit werd een beetje als een examen voor Tedesco en zijn groep genoemd. Ze zijn geslaagd, maar een graadmeter wil Snelders gisteravond niet noemen. "Ik ga misschien wat mensen negatief stemmen, maar dit was geen referentiepunt, omdat de Zweden eigenlijk niets vertegenwoordigen. Daarin moeten we eerlijk zijn."



"Op een zeker moment begint iedereen te roepen op Ibrahimovic. Die man is 41 jaar, als je je daar als land moet op verlaten, weet je dat het niet goed zit. 2022 was een snertjaar voor de Zweden: gedegradeerd in de Nations League, geen WK."



"Het zijn allemaal symptomen die het geheel minder aantrekkelijk maken. Het blijkt duidelijk dat Zweden in een crisis zit."



De Belgen oefenen nu dinsdag bij EK-gastheer Duitsland, dat wordt toch iets anders. "Die spelen geen EK-voorronde. Ze zullen scherp zijn, want ze willen zich tonen. Dat is dan meer een referentiewedstrijd. Maar ik denk niet dat we in de poulewedstrijden van de EK-voorronde veel referenties zullen hebben."

"Wij mogen bijna gerust zijn dat we als winnaar van die poule zullen doorstoten, zelfs als tweede zou geen drama zijn. Met tegenstanders als Azerbeidzjan, Estland, Oostenrijk, Zweden... We hebben nu gezien wat dat vertegenwoordigt. We mogen er redelijk gerust in zijn dat we ook met een verjongd en nieuw elftal op Euro 2024 aanwezig zullen zijn."