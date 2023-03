Tedesco toont zich kritisch ondanks veelbelovend debuut: "Nog ver weg van het voetbal dat ik wil"

We zakten iets te veel terug naar mijn goesting. We moeten analyseren hoe dat kwam.

Tot zover de complimentjes. Tedesco toonde zich namelijk ook opvallend kritisch voor enkele werkpunten achteraf.

"Wat we moeten verbeteren? Veel dingen eerlijk gezegd", lachte hij na een vraag. "In het begin waren we wat nerveus. We verloren te veel makkelijke ballen. Als Zweden die ene kans scoort, was het veel moeilijker geworden."

Na de rust zag de bondscoach eveneens zaken die hem niet zinden.

"We zakten iets te veel terug naar mijn goesting. We moeten analyseren hoe dat kwam. Misschien moeten we ons systeem veranderen of gewoon meer moed tonen door vooruit te verdedigen."

"Kijk, momenteel zijn we nog ver weg van het voetbal dat ik wil spelen. Al is dat ook een beetje normaal na amper twee sessies..."