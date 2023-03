Stressmomentje bij Loena Hendrickx na haar bronzen medaille op het WK kunstschaatsen in Japan. Ze vindt geen Belgische vlag om over het ijs te paraderen. Gelukkig is er wereldkampioene Kaori Sakamoto die Hendrickx een handje helpt. Zij spreekt het Japanse publiek aan en vindt de Belgische driekleur.