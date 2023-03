Sterke Loena Hendrickx knokt zich omhoog naar brons op WK kunstschaatsen, Nina Pinzarrone 11e

Loena Hendrickx had voor zichzelf wat goed te maken na haar mislukte EK, waar ze als topfavoriete niet tevreden kon zijn met zilver na 2 mindere küren. En ze deed dat in Japan met brio.



Als nummer 5 van de korte kür kwam ze vanmiddag als op 4 na laatste in actie. Ze werkte een heel fraaie vrije kür af. Ze kwam net als in de korte kür wel 1 keer ten val bij een triple Lutz in het 2e deel van haar oefening, maar over de rest was ze meer dan tevreden.



Alle andere sprongen, ook moeilijke combinaties, gingen goed, haar pirouettes waren als altijd elegant, haar tempo, gevoel, uitstraling en presentatie zaten goed. En dat levert punten op in de vrije kür. Met 138,48 punten zette ze de 4e score van de dag neer, met 210,42 punten kwam ze aan de leiding.



