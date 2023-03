Loena Hendrickx prijkt op 5e stek na korte kür op WK, Nina Pinzarrone is 14e

Met Loena Hendrickx, Nina Pinzarrone en Jade Hovine namen voor het eerst 3 Belgische kunstschaatssters deel aan het WK. De 18-jarige Hovine mocht als eerste Belgische het ijs op. Haar totaalscore van 54,10 punten bleek net onvoldoende om vrijdag de vrije kür te mogen rijden.



De 16-jarige Pinzarrone, in januari nog goed voor een verrassende 5e plaats op het EK, mag overmorgen wel aantreden in de vrije kür. Met 62,04 punten deed Pinzarrone in de korte kür beter dan op het Europees kampioenschap 2 maanden geleden, waarmee ze op de 14e plaats prijkt.

Loena Hendrickx kwam woensdag als laatste in actie. De vicewereldkampioene van 2022 reed een prima korte kür, maar kwam even ten val in de combinatie van een drievoudige Lutz en een drievoudige Toeloop en dat kostte haar punten in de eindafrekening. "Maar ik heb er echt van genoten", fluisterde ze bij het verlaten van het ijs.

Met 71,94 punten na de korte kür is Hendrickx voorlopig 5e in de stand. De leiding is in handen van titelverdedigster en publiekslievelinge Kaori Sakamoto, die flirtte met de kaap van de 80 punten, maar strandde op 79,24.