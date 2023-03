Argentijnse voetbalbond hernoemt trainingscentrum naar Lionel Messi

Bondsvoorzitter Chiqui Tapia sprak van "een historische dag". De nieuwe naam werd publiek gemaakt tijdens een plechtige huldiging met pers en publiek.

Messi leidde Argentinië vorig najaar in Qatar naar een derde wereldtitel. Het vorige WK-goud van de Argentijnen dateerde van 1986, met Diego Maradona als sterspeler.

"Deze erkenning is een van de mooiste die ik ooit al heb gekregen", schreef Messi op Instagram. "Dit is een geweldige eer, heel erg bedankt."

Messi maakte donderdag nog zijn 800e goal in zijn voetbalcarrière in de 2-0-zege van de Albiceleste in een vriendschappelijke interland tegen Panama. Zijn volgende goal bij Argentinië wordt zijn 100e in interlandverband.