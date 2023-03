Messi in tranen, publiek in trance: 1e match van Argentinië als wereldkampioen is kippenvelmoment

De fans in Buenos Aires moest lang wachten op doelpunten tegen Panama. Pas in het slotkwartier kon Thiago Almada toeslaan nadat Lionel Messi een vrije trap op de paal gemikt had.

Messi himself legde even later de 2-0-eindstand vast met een rake vrijschop, het 800e doelpunt uit zijn carrière. De 35-jarige aanvaller heeft nog één goal nodig om de kaap van de 100 goals te ronden bij Argentinië.

Na het laatste fluitsignaal barstte het volksfeest pas echt goed los. Messi, overmand door een mix van emoties, richtte zich tot de fans. "Ik wil jullie bedanken voor alle liefde die we voelen", klonk het geëmotioneerd.

"Laten we samen van deze wereldtitel genieten. Het was lang geleden dat we nog eens mochten vieren en we weten nu nog niet wanneer we nog eens zullen winnen."

Vergezeld van hun familieleden mochten de spelers allemaal een replica van de Wereldbeker in de lucht steken, het publiek smulde.