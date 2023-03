Vrouwen van OH Leuven en Anderlecht bibberen door play-offkoorts: "Maar het zit ook niet mee"

"Door deze gang van zaken krijgt ook Standard (op 1 punt van Anderlecht en 3 punten van OHL) de titel plots in het vizier. Ineens hebben we weer een open titelstrijd."

"Op voorhand werd verwacht dat het onderlinge duel tussen de twee bepalend zou zijn voor de titel, ook omdat ze allebei in de reguliere competitie amper punten hebben laten liggen. Maar nu laten ze ook al punten liggen tegen ploegen die op voorhand als subtoppers werden beschouwd."

1 op 6 voor OH Leuven, 0 op 6 voor Anderlecht. Ineens staat de Lotto Super League helemaal op zijn kop. "Ze hebben allebei schijnbaar te kampen met play-offkoorts", zegt ex-international en analist Imke Courtois.

"Het zit niet mee, dat is voor mij de enige verklaring"

Waarom Anderlecht en OH Leuven uitgerekend nu plots beginnen te krasselen, snapt Imke Courtois ook niet.



"Anderlecht is al zoveel jaar op een rij kampioen, die hebben toch voldoende ervaring? Ze missen dan wel Laura De Neve, een leider in de defensie, maar daar alleen kan het toch niet aan liggen?"

"Maar ook bij OHL dacht ik dat ze na de ervaring die ze vorig jaar hadden opgedaan in de play-offs, deze keer minder last van stress zouden hebben."

"Er is nog altijd heel veel drang bij beide ploegen, maar het geluk zit even niet mee. Dat is voor mij de enige verklaring. Je kunt niet zeggen dat ze plots te weinig kwaliteiten hebben."