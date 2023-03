Vrouwen van Anderlecht kunnen plots niet meer winnen, leider OH Leuven loopt zo zelfs punt uit

Is er wel iemand die kampioen wíl worden bij de vrouwen? Je kunt het je afvragen na de eerste 2 speeldagen van de play-offs, want zo ongenaakbaar OH Leuven en Anderlecht waren in de reguliere competitie, zo kwetsbaar zijn ze nu het om de knikkers gaat.



In de klassieker tegen Standard hielden beide teams elkaar lange tijd in evenwicht. Een gelijkspel leek dan ook de eerlijkste uitkomst. Maar het was Standard dat toch nog met de volle buit ging lopen.



Een voorzet vanaf de linkerflank van Zoë Van Eynde werd door de inlopende Maurane Marinucci met haar knie in doel gebuffeld.



Anderlecht laat zo na om over OHL te springen in het klassement. Sterker nog, het voelt nu de hete adem van zowel Standard als Genk in de nek.



"Het is nog nooit zo spannend geweest, iedereen kan van iedereen winnen", stelt Anderlecht-speelster Laura De Loose vast voor de microfoon van Eleven. "We zijn niet bezig met wat de andere teams doen. We moeten alleen naar onszelf kijken. Er zijn nog 8 matchen, alles is nog mogelijk."