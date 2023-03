Waarom OHL het nu wel kan halen van Anderlecht in de play-offs: "Evrard en een bredere bank"

Dit weekend beginnen in de hoogste voetbalklasse bij de vrouwen de play-offs. Zes ploegen strijden in Play-off I om de titel, al wijst alles op een nieuwe tweestrijd tussen Oud-Heverlee Leuven en Anderlecht. De voorbije twee jaar trok paars-wit aan het langste eind, wordt het derde keer goeie keer voor de Leuvenaars? Analisten Imke Courtois en Tine Schryvers blikken vooruit.

Dit is de situatie: OHL begint met 1 punt voorsprong

Na 22 speeldagen zit de reguliere competitie in de Super League erop. Door het oneven aantal teams speelde elke ploeg wel maar 20 matchen. De top zes speelt Play-off I: OH Leuven, Anderlecht, Club YLA, Standard, Genk en Gent. De andere ploegen zitten in Play-off II, maar daar staat er eigenlijk niets op het spel want een zakker is er niet. Net als bij de mannen, worden de punten in de play-offs gehalveerd. Zo heeft OHL nu 54/2 en dus 27 punten, Anderlecht begint met 26 punten. Daarachter gaapt er een grote kloof. In de reguliere competitie hadden eerste achtervolgers Club YLA en Standard een achterstand van 17 punten op leider OHL. Dat zijn er nu 8. Genk volgt nog een puntje daarachter en Gent heeft - ook na de halvering - nog een achterstand van 13 punten. De titelstrijd zal dus - behoudens mirakels - gaan tussen OH Leuven en Anderlecht. Net als in de voorbije twee seizoenen.

Waarom het dit keer Leuven wordt? "Meer volume in de kern"

OHL verloor in de reguliere competitie nog niet dit seizoen, maar het speelde wel drie keer gelijk. Een keer tegen de rechtstreekse concurrent Anderlecht, tegen Zulte Waregem, en een keer op de laatste speeldag tegen Genk. "Vorig jaar was het talent er al en het goeie voetbal, maar het gebrek aan ervaring was nefast", weet Schryvers. Ervaring die er nu stilaan wel is. "De jonge speelsters hebben weer een heel jaar bijgeleerd, sommigen zijn naar het EK geweest. Daar leer je veel", vult Courtois aan. Bovendien werd er ook veel ervaring gehaald tussen de palen met Nicky Evrard. "Wat een sluitstuk. Het is heel goed dat zij nog blijft tot na dit seizoen." Schryvers: "Ze kregen dit jaar nog maar 7 goals binnen. OH Leuven heeft een defensie die amper te doorbreken is. En dat is de basis, zo hebben ze vooraan veel meer vrijheid. De defensie kan de doorslaggevende factor zijn." "Kees is ook echt gegroeid", vinden ze allebei. Maar Sari Kees is wel nog een tijdje out met een blessure en mist de start van de play-offs. "Een aderlating."

OH Leuven heeft een defensie die amper te doorbreken is. Dat is de basis, zo hebben ze vooraan veel meer vrijheid. De defensie kan de doorslaggevende factor zijn.

Maar wat Leuven wel heeft, is een brede kern. "Het seizoen is lang en er komen nu nog 10 zware wedstrijden. Leuven heeft daar het volume voor. OH Leuven heeft een veel sterkere bank dan Anderlecht."

Waarom Anderlecht het toch weer flikt: "Ervaring"

Het parcours van Anderlecht dit seizoen was niet helemaal vlekkeloos. Een gelijkspel en een nederlaag tegen OH Leuven is geen schande, maar paars-wit verloor ook verrassend tegen White Star Woluwe. Maar Anderlecht heeft wel een groot voordeel: "maturiteit", klinkt het bij Courtois en Schryvers. Anderlecht kan al voor de 6e keer op een rij kampioen worden. "Ze worden daar niet snel zenuwachtig", weet Schryvers. "Dat zie je ook dit seizoen. Ze komen vaak op achterstand, maar blijven rustig en komen terug. Dat toont dat ze heel weerbaar zijn." Vorig jaar brak Tessa Wullaert de boel vaak open bij Anderlecht. "Dat ze er nu niet meer is, zorgt wel voor wat meer evenwicht in de ploeg", vindt Courtois. "En wat meer groepsgevoel en vreugde", denkt Schryvers. "Maar om haar statistieken kan je niet heen. Daarmee win je titels." "Maar ze kunnen dat als ploeg wel opvangen want het blijft wel echt een sterk team. Ze hebben topspelers zoals Minnaert bijvoorbeeld."

Er mag bij Anderlecht niemand geblesseerd uitvallen. Dan kunnen ze er bijna een kruis over maken.

Bij Leuven missen ze (voorlopig) Kees, maar bij Anderlecht is achterin Laura De Neve sowieso out tot de zomer. Courtois: "Ze is al jaar en dag belangrijk voor die ploeg, dat zal je voelen in het heetst van de strijd." En dan komen we bij nog een cruciaal punt. De diepte van de kern. "Er mag echt niemand geblesseerd uitvallen. Dan mogen ze er een kruis over maken", is Schryvers hard. "Maar dan komen we weer bij mentaliteit en ervaring. Desnoods gaan ze met 12 speelsters door."

"Het wordt spannend, maar misschien niet slecht als het eens iemand anders is"