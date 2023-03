Vrouwen van OH Leuven kunnen ook niet winnen tegen AA Gent in play-offs

Voor de start van de play-offs leek het in de sterren geschreven dat het een tweestrijd om de titel zou worden tussen OH Leuven, de leider na de reguliere competitie, en Anderlecht, de titelverdediger.



Maar zowel OHL als Anderlecht verloor verrassend op de openingsspeeldag. Enkele dagen later kon OHL die uitschuiver wegpoetsen tegen AA Gent, dat helemaal laatste staat in de play-offs.



Dankzij een goal van Nikée Van Dijk na een hoekschop kwamen de vrouwen van OH Leuven op voorsprong. Maar AA Gent werd sterker en vond ook de verdiende gelijkmaker. Fleur Van Dael zette de actie op aan de achterlijn en Amber Maximus werkte af voor doel.

In het laatste halfuur had OH Leuven nog een goeie Nicky Evrard nodig om een tweede nederlaag op een rij te vermijden, al had de thuisploeg zelf ook nog kansen om de zege naar zich toe te trekken.