KV Mechelen trekt naar BAS over Charleroi-KVM: "Herspelen voelt onrechtvaardig"

Omdat thuisfans zich misdroegen, werd die partij stopgezet, wat normaal een 0-5-forfaitzege betekent. Maar de DRP oordeelde dat door een procedurefout van de ref de partij moet herspeeld achter gesloten deuren. KV Mechelen, de 13e in de stand, rekende zich al extra veilig met die 3 punten. Charleroi lacht in zijn vuistje. Na de verrassende zege bij Antwerp heeft het nu plots zicht op de top 8 en bijhorende play-offs. Gisteren besliste het bondsparket al beroep aan te tekenen bij het BAS, vandaag volgde de Mechelse club. "Vorige vrijdag hebben we met veel verbazing kennisgenomen van de beslissing van de disciplinaire commissie. Deze beslissing is verontrustend voor de toekomst van het Belgische voetbal en haar supportersbeleving", luidt het in een persbericht. "Ze voelt onrechtvaardig aan voor onze spelers, onze supporters, onze club, maar vooral voor waar het allemaal om draait, het voetbal. Voorvallen van geweld en agressie, zoals die van 12 november 2022 in Charleroi, moeten altijd bestraft worden. Met de uitspraak van vrijdag 17 maart is dat niet gebeurd."

"Niet uit eigenbelang, maar om het mooie spelletje te vrijwaren"

De club voert aan dat de beslissing om te herspelen achter gesloten deuren vele vragen oproept. "Staat deze beslissing niet haaks op wat de Pro League, KBVB en het Ministerie van Binnenlandse Zaken vragen in hun actieplan tegen geweld in onze stadions?"



"Wordt de agressie voldoende bestraft met deze beslissing? Wordt voortaan bij elke scheidsrechterlijke fout een match achter gesloten deuren herspeeld? Hebben de KVM-supporters recht op een schadevergoeding na de stilgelegde wedstrijd?Waarom mogen zij niet bij de te herspelen wedstrijd zijn?"



Mechelen zegt "nog veel meer argumenten te kunnen aanhalen waarom deze beslissing niet rechtvaardig voelt".



Tegelijk wil de club vooral de aandacht op de eigen "geweldige supporters" vestigen. "Zij maken heel het seizoen vele verplaatsingen. Supporters betalen veel geld om aanwezig te kunnen zijn om zo onze club te steunen. In Charleroi kregen ze helaas geen voetbalwedstrijd te zien."



Malinwa besluit met het benadrukken dat de club "steeds positief wil bijdragen aan het Belgische voetbal" en "blijft oproepen om alle vormen van geweld te weren uit onze stadions".



"We zijn ervan overtuigd dat onze supporters dit opnieuw zullen bewijzen tijdens de finale van de Croky Cup op de Heizel (op 30 april tegen Antwerp, red). We trekken niet alleen vastberaden naar die bekerfinale. We gaan ook even vastberaden naar het BAS, op enkele honderden meters van het Koning Boudewijnstadion, ook al kost ons dit extra geld, tijd en energie."



"Dat doen we dus niet uit eigenbelang maar om het mooie spelletje dat we allemaal graag zien en beleven te vrijwaren. De club zal zich over deze zaak verder niet meer uitspreken", besluit het persbericht.