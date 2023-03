Charleroi-KV Mechelen wordt herspeeld: "Niet correct tegenover concurrenten voor de play-offs"

KV Mechelen trekt misschien nog naar het BAS, maar ze weten daar ook dat ze destijds in operatie propere handen ontsnapt zijn aan degradatie op basis van het reglement.

Daar kun je wellicht niets tegen inbrengen. De procedure is wat ze is.

Conform het reglement betekent dat een forfaitnederlaag voor de ploeg waarvan de fans zich misdragen, Charleroi dus. Zo was het ook bij Standard-Anderlecht.

Soms worden we nog eens gerustgesteld met een typisch Belgisch voetbalverhaal.

De regels zijn de regels, maar het is ronduit stuitend dat het 4 maanden moet duren voor de Disciplinaire Raad een uitspraak doet of kan doen.

En nu ineens mag Charleroi in volle strijd om Play-off II nog een extra wedstrijd spelen. Tegen KV Mechelen, een ploeg die gered is en enkel bezig is met de bekerfinale.

Dat is gewoon niet correct tegenover de concurrenten voor PO II.

En dan was scheidsrechter Nathan Verboomen gisteren nog zo vriendelijk om in de match op Antwerp ondanks een tussenkomst van de VAR ineens de regels voor handspel te veranderen in het voordeel van Charleroi. Zo pakten ze ook nog eens 3 gouden punten.

Ik zou zeggen: het was een goeie week voor hen.