Domenico Tedesco over ontslag Peter Bossaert: "Verrassende timing, ik snap het niet goed"

Anderhalve maand geleden stelde Peter Bossaert als CEO van de voetbalbond nog Domenico Tedesco voor als nieuwe bondscoach. Vlak voor die zijn eerste match op de bank zit, wordt Bossaert de laan uitgestuurd.

"Het is een verrassende timing", geeft Tedesco toe. "Ik snap het niet zo goed. Maar ik sta er wellicht te ver vanaf."

"Ik vind het jammer, want het was een plezier om met Peter samen te werken de voorbije weken. Het is een vriendelijke man. Hij heeft me vanaf dag 1 geholpen en ondersteund."

Kevin De Bruyne is iets zuiniger in zijn commentaar op het ontslag. "Het heeft niets met ons te maken. Het is wat het is."

"Of het het beste is? Natuurlijk niet, maar ik kan niet oordelen over de feiten, want ik ken er niets van. Als speler ga je vooruit met je job."