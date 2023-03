Domenico Tedesco laat achterste van zijn tong niet zien: "Maar ben zeker dat we goeie match zullen spelen"

"Wat me de voorbije dagen het meeste gefrappeerd heeft, is de enorme intensiteit waarmee de trainingen zijn afgewerkt. Zeker ook bij de jonge spelers."

"Ik ben zeker dat we een goeie match zullen spelen, maar of daar ook een goed resultaat bijhoort, hangt af van meerdere factoren."

Zullen de Belgen met 3 of met 4 achterin spelen? Krijgen we veel nieuwe namen te zien? Moeten de Belgische fans hun verwachtingen bijstellen nu de Duivels aan een nieuwe cyclus beginnen? Op professionele, bijna Martinez-achtige wijze, pareerde Domenico Tedesco alle vragen van de Belgische en internationale pers aan de vooravond van de EK-voorrondematch tegen Zweden.

Het is normaal dat je geduld moet hebben, maar ik verwacht dat niet van anderen.

"Uiteraard vergt het tijd om er nieuwe zaken in te slijpen. Liverpool had 2, 3 jaar nodig voor het onder Klopp begon te draaien, Arsenal onder Arteta hetzelfde. En die kunnen elke dag met hun spelers werken."

"Maar dat wil niet zeggen dat ik geduld vraag aan de fans. Het is normaal dat je geduld moet hebben, maar ik verwacht dat niet van anderen."

Hetzelfde liedje als het over de verwachtingen gaat: "Het kost energie om de verwachtingen van de mensen bij te stellen. Ik kies er liever voor om die energie in het team te stoppen. Maar we zijn wel ambitieus."

