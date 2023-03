Remco Evenepoel baalt van één detail na indrukwekkende zege: "Jammer van die jongerentrui"

De ontlading in de laatste meters was enorm. Remco Evenepoel heeft eindelijk zijn eerste individuele zege van het wielerseizoen beet.



Allerminst een verrassing voor wie de wereldkampioen de voorbije dagen bezig zag in Catalonië.

"Ik voelde me elke dag beter worden", vertelde Evenepoel meteen na de finish. "Ook het team deed het vandaag perfect. We wilden de koers zo hard mogelijk maken vanaf de eerste zware klim."

En in tegenstelling tot de twee vorige keren maakte Evenepoel het nu wel zélf fraai af in een tweedstrijd met Roglic. "We hebben gezien dat ik ook snel ben", grijnsde de Belg. "Dat toonde ik ook eerder al, maar de eerste dag maakte ik een grote fout."