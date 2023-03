Remco Evenepoel deelt nu zelf mentale tik uit aan Primoz Roglic na beklijvend duel in Catalonië

Tchou-tchou! All aboard the Evenepoel Express.



"We hebben een plannetje vandaag", vertelde Remco Evenepoel voor de start van de derde klimetappe in Catalonië. "Voor het eerst zullen we onze klimtrein écht testen."



En zo geschiedde. Vanaf de zestig kilometer zette de wereldkampioen zijn ploegmakkers al op kop van het peloton.

De wit-blauwe brigade liet het tempo niet meer zakken, gooide op de Coll de la Creueta al meer dan de helft van het peloton overboord en rekende op de slotbeklimming ook nog Maxim Van Gils - die als laatste van een ijzersterke kopgroep overgebleven was - in.

De wit-blauwe brigade rolde zo de rode loper uit voor kopman Evenepoel, die zijn voorspelde versnelling op drie kilometer van de top van La Molina inzette. Enkel Primoz Roglic kon onze landgenoot opnieuw volgen.

Derde keer, goede keer? Jawel, het plannetje had gewerkt: de harde koers speelde duidelijk in het voordeel van onze landgenoot. Door enkele verschroeiende tussenversnellingen moest Roglic - met de streep in zicht - de rol alsnog lossen.

Evenepoel kwam zo solo over de streep voor zijn eerste individuele etappe-overwinning in de regenboogtrui. De puntjes op de i zijn gezet: deze keer was het verschil wél duidelijk.