Pedersen pas in Polen en Gilbert maar in september: wie moest langer op zijn regenboogfoto wachten dan Evenepoel?

Al zal Evenepoel zich moeten reppen om Peter Sagan anno 2016 voor te blijven: in zijn eerste jaar als wereldkampioen mocht hij voor fotomodel spelen aan de streep van Gent-Wevelgem (27 maart).



Julian Alaphilippe, die vorig jaar de zeven plagen van Egypte over zich heen kreeg als wereldkampioen, herleefde dan weer op de finishfoto van de tweede etappe van de Ronde van het Baskenland (5april).



En ook Michal Kwiatkowski kende hetzelfde probleem als Evenepoel. De Pool won de proloog van Parijs-Nice (26 februari), maar reed toen niet in zijn wereldkampionentrui. Een dikke maand later (19/04) blonk hij wel in zijn kampioenentrui wanneer bij de Amstel Gold Race won.

Costa Rui, Mads Pedersen en Philippe Gilbert deden eerst een kleurtje op vooraleer te poseren. In de zomermaanden was Costa in de Ronde van Zwitserland (22 juni) de primus, Pedersen pas in Polen (6 augustus, tijdens het coronaseizoen).

De vorige Belg in de regenboogtrui was meteen ook degene die het langst moest wachten. Gilbert boekte maar 1 overwinning in zijn wereldkampioenenjaar: pas na een sprint met Edvald Boasson Hagen in de Vuelta van 2013 (9 september).