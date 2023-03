Interim-coach Rik De Mil zag één groot verschil bij Club: "Er waren geen eilandjes meer"

De knuffel van voorzitter Bart Verhaeghe na het laatste fluitsignaal was gemeend.

Rik De Mil heeft zijn rol van interim-coach - ondanks de moeilijke situatie - met verve vervuld bij Club Brugge. Tegen Standard was blauw-zwart weer een collectief, dat dankzij twee stilstaande fases een cruciale overwinning binnenhaalde.

"Dit is een opluchting voor iedereen", vertelde De Mil na afloop. "Oké, nog niet alles liep zoals we wilden, maar ik heb wel weer een groep gezien op het veld."

Vooral dat was het grootste verschil met het blauw-zwart van de voorbije maanden.

"Ik had voor de match aangegeven dat ik in de moeilijke momenten geen eilandjes meer wilde zien. De voorbije weken zag ik te vaak spelers die aan zichzelf twijfelden en alleen nog met zichzelf bezig waren in plaats van met de groep. Nu waren we opnieuw één blok."

Al maakte de interim-coach ook meteen een kritische bedenking: "Het was w