Club Brugge bevrijdt zichzelf na woelige week met cruciale zege tegen Standard

Club Brugge - Standard in een notendop:

Nauwelijks doelgevaar in flauwe eerste helft

Geen tabula rasa onder Rik De Mil. De opvolger van Scott Parker zorgde wél voor een verrassing van formaat door de 18-jarige Spileers in de Brugse basis te droppen. Club begon het best aan de wedstrijd, maar was amper gevaarlijk. Lang mikte een slap schot op Bodart, Meijer besloot van dichtbij wild over.



Standard kwam gaandeweg beter in de wedstrijd. Mignolet kon zich opwarmen aan een schot van Zinckernagel en na een afgeweken schot van de Deen liet Dønnum van dichtbij een stevige kans onbenut, al was er ook gevlagd voor buitenspel.



Club kreeg geen grip op de wedstrijd en zag in het slot van de eerste helft ook nog Mata uitvallen. Met de rust in zicht kon de thuisploeg toch nog eens prikken. Na slordig balverlies bij Standard kon Nielsen Lang lanceren, maar na een slechte aanname besloot die vanuit een te scherpe hoek naast.