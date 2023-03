Marc Willems na "beste EK indoor ooit voor de Belgen": "Nafi Thiam blonk in haar vel"

"Het zou afbreuk doen aan de prestaties van Roger Lespagnard om te zeggen dat het een goede beslissing is geweest. Hij heeft met Thiam ook fantastische prestaties behaald."

"Maar ik denk dat Thiam wel toe was aan een nieuwe prikkel, een nieuwe uitdaging. Dit EK was een test om te zien of de nieuwe aanpak werkte. Als je dan Europees indoorkampioene wordt én het wereldrecord verbetert, dan moet je tevreden zijn. Ze zit op het juiste spoor. Ik vond ook dat Thiam scherp was en blonk in haar vel. Ze was positief ingesteld en kijkt hoopvol naar wat er deze zomer staat te gebeuren op het WK."