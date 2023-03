Belgen verlaten EK indoor met recordaantal medailles: "Ook aan brons en zilver hangt gouden rand"

"Heel goede sfeer"

Vorige vrijdag pakten Thiam en Vidts meteen twee medailles. Zorgde dat meteen voor de goede sfeer in de Belgische selectie? "Ja, er zit een heel goede sfeer in het team en er is een enorme focus en drive. Dat heeft ervoor gezorgd dat iedereen bijna op de top van zijn/haar kunnen heeft gepresteerd. Dan krijg je ook zo'n fantastische prestaties."

"Het zijn er 6 geworden en dat is boven de verwachtingen. Het hele team heeft geweldig gepresteerd en het was een fantastisch toernooi."

Dat recordaantal medailles was voor delegatieleider Rutger Smith toch ook een kleine verrassing. "Ik had op voorhand gezegd dat terugkomen met 5 medailles heel erg goed zou zijn", zegt de Nederlander.

2x goud, 1x zilver en 3x brons. Dat is de balans van de Belgen op het EK atletiek indoor in Istanboel.

"Positieve blik naar de toekomst"

Welke prestatie springt er voor Smith uit? "Iedereen heeft zijn/haar best gedaan", is het weinig verrassende antwoord. "Maar een wereldrecord blijft speciaal en dat de Tornados hun 17e internationale medaille pakken, is ongelooflijk."



"Dat zijn natuurlijk de goudenmedaillewinnaars, maar aan de andere medailles zit ook een gouden randje. Het is moeilijk om er iemand individueel uit te halen. Hoe het hele team heeft gepresteerd, staat er voor mij het meeste uit."

Kan het nog beter op volgende toernooien? "Er zit talent in België en dat is fijn om te zien. Atletiek zit in een goede flow en dat merken we ook in jeugdtoernooien, waar we goed presteren."

"Er zal altijd een generatie gaan en een generatie komen, maar we gaan nog mooie jaren hebben op alle leeftijdsniveaus. Wat dat betreft, kunnen we met een positieve blik naar de toekomst kijken", is de conclusie van Smith.