GOUD! Belgian Tornados knallen naar hun 3e Europese titel op het EK indoor

Een indrukwekkende Watrin liep een uitgekookte race en knalde in de laatste bocht voorbij de Spanjaarden naar het goud, voor Frankrijk en Nederland. Voor de Belgian Tornados is het de 3e Europese titel op de 4x400 meter in zaal, na 2015 en 2019.

De ervaren rot hield de Spanjaarden binnen schot en weerstond aan de dreiging van Nederland en Frankrijk in zijn rug. SlotloperJulien Watrin toonde vervolgens waarom hij de Europese vicekampioen is op de 400 meter.

De Belgian Tornados gingen dit keer de strijd aan het met kwartet Dylan Borlée, Alexander Doom, Kevin Borlée en Julien Watrin. Voor de start waren er nog wat twijfels over Doom, die gisteren verstek had laten gaan voor de finale van de 400 meter met een hamstringblessure.

"Snel het gevoel dat het zou lukken"

"We winnen, beter kan niet", lachte Kevin Borlée na de race. "Wennen doet het niet, al die medailles. Het is elke keer opnieuw hard werken."

"Voor Dylan en Alexander was het echt moeilijk in die drukte, onderschat dat niet aan die snelheden. Voor mij was het makkelijker. Ik moest gewoon hard lopen en toen ik de stok doorgaf aan Julien wist ik dat het binnen was. Alweer een medaille erbij. De Belgen staan er weer."

Julien Watrin maakte het af als slotloper. "Ik heb geprobeerd om kalm te blijven. Ik hoefde geen inhaalrace meer te lopen. Ik had al snel het gevoel dat het zou lukken. Ik ben heel tevreden."

Alexander Doom bedankte nog de medische staf. "Ik heb nu wel wat meer last van mijn blessure. De individuele finale liep ik niet om alles op de 4x400 te zetten. De kiné en de dokter hebben goed werk geleverd. Zonder hen had ik hier niet kunnen lopen."