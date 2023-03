Belgische weelde op slotdag EK indoor: GOUD voor de Belgian Tornados, BRONS voor Crestan en Carmoy

clock 19:14 19 uur 14. Belgische hoogdag. De slotdag het EK indooratletiek heeft de Belgische selectie nog drie medailles opgeleverd. De Belgian Tornados toonden nog maar eens waarom ze al jaren wereldtop zijn en snelden naar hun derde Europese indoortitel op de 4x400 meter. Thomas Carmoy pakte net als twee jaar geleden in Torun brons in het hoogspringen en ook Eliott Crestan knokte zich op de 800 meter naar een bronzen plak. Voor Ben Broeders draaide het op een ontgoocheling uit. Hij raakte niet hoger dan 5,60 meter en werd zo 8e in de finale van het polsstokspringen. Ook Robin Hendrix kon zich in de finale van de 3.000 meter niet mengen in de strijd voor de medailles, hij werd 10e. Met het eremetaal voor Carmoy, Crestan en de Belgian Tornados naast het eerdere goud en brons voor Nafi Thiam en Noor Vidts en het zilver van Julien Watrin op de 400 meter sluit België dit EK af met zes medailles. Daarmee doen we net beter dan de vijf medailles van twee jaar geleden in Torun. . Belgische hoogdag De slotdag het EK indooratletiek heeft de Belgische selectie nog drie medailles opgeleverd. De Belgian Tornados toonden nog maar eens waarom ze al jaren wereldtop zijn en snelden naar hun derde Europese indoortitel op de 4x400 meter.



Thomas Carmoy pakte net als twee jaar geleden in Torun brons in het hoogspringen en ook Eliott Crestan knokte zich op de 800 meter naar een bronzen plak. Voor Ben Broeders draaide het op een ontgoocheling uit. Hij raakte niet hoger dan 5,60 meter en werd zo 8e in de finale van het polsstokspringen. Ook Robin Hendrix kon zich in de finale van de 3.000 meter niet mengen in de strijd voor de medailles, hij werd 10e.

Met het eremetaal voor Carmoy, Crestan en de Belgian Tornados naast het eerdere goud en brons voor Nafi Thiam en Noor Vidts en het zilver van Julien Watrin op de 400 meter sluit België dit EK af met zes medailles. Daarmee doen we net beter dan de vijf medailles van twee jaar geleden in Torun.

clock 19:11 19 uur 11. Joseph klaart de klus. Jason Joseph maakt zijn favorietenrol waar, met een uitstekende tijd bovendien. Hij wint met ruime voorsprong in 7"41, de beste Europese tijd dit jaar. Het zilver is voor de Pool Jakub Szymanski, het brons voor de Fransman Just Kwaou-Mathey.

clock 19:09 19 uur 09. Zwitsers goud in slotnummer? Het doek valt over dit EK met de finale van de 60 meter bij de mannen. Grote favoriet voor de laatste gouden medaille is de Zwitser Jason Joseph. Hij voert dit jaar de Europese ranking aan met een Zwitsers record van 7"44 en was ook de snelste in de halve finales met 7"50. Zijn grootste concurrenten lijken de Spanjaard Enrique Llopis, de Pool Jakub Szymanski en Fransman Just Kwaou-Mathey. Met Krzysztof Kiljan en Jakub Szymanski staan er twee Polen in de finale en ook Italië is dubbel vertegenwoordigd met Lorenzo Ndele Simonelli en Paolo Dal Molin. Die laatste pakte twee jaar geleden in Torun nog brons.



Met Krzysztof Kiljan en Jakub Szymanski staan er twee Polen in de finale en ook Italië is dubbel vertegenwoordigd met Lorenzo Ndele Simonelli en Paolo Dal Molin. Die laatste pakte twee jaar geleden in Torun nog brons.

clock 19:00 19 uur . Hurske troeft Visser af. Geen titelverlenging voor Nadine Visser. Het is de Finse Reetta Hurske die het goud pakt in 7"79, een nationaal record. Visser moet vrede nemen met zilver. De Zwitser Ditaji Kambundji pakt het brons.

clock 18:59 18 uur 59. Komt er een titel bij voor Visser? We naderen het einde van dit EK indooratletiek. Enkel de finales van de 60 meter horden staan nog op het menu. Eerst is het aan de vrouwen. De Nederlandse Nadine Visser verdedigt haar Europese titel en heeft met Maayke Tjin-A-Lim nog een landgenote in de finale. Reetta Hurske lijkt de grootste bedreiging voor Visser, de Finse zette in de halve finales de snelste tijd neer met 7"85.

clock 18:58 18 uur 58. Noors goud in het polsstokspringen. Goud voor Noorwegen in het polsstokspringen bij de mannen. Sondre Guttormsen wint met 5,80 meter. De Griek Emmanuel Karalis pakt het zilver, het brons is voor de Pool Piotr Lisek.

clock 18:54 18 uur 54. Sawyers triomfeert in het verspringen. Ivana Vuleta kan Jazmin Sawyers niet meer overtroeven bij haar laatste poging. Met 6,91 meter moet ze vrede nemen met het brons. Het goud gaat naar de dolgelukkig Sawyers, dankzij haar geweldige sprong van 7 meter.

clock 18:47 18 uur 47. Geen medaille voor Mihambo. Ontgoocheling voor de meest succesvolle verspringster van de afgelopen jaren, Malaika Mihambo. Ze raakt niet verder 6,83 meter en strandt daarmee op de vierde plaats. De Italiaanse Larissa Iapichino zet bij haar laatste poging 6,97 meter neer, een nationaal record. Het levert haar een medaille op.

clock 18:45 18 uur 45. Sawyers springt 7 meter! Opschudding in de finale van het verspringen bij de vrouwen. De Britse Jazmin Sawyers verbaast iedereen en vooral ook zichzelf met een fenomenale sprong van 7 meter, een beste wereldjaarprestatie. Ze kan het amper geloven, maar ze staat hiermee nu wel plots aan de leiding.

clock 18:40 18 uur 40. Guttormsen op kop. In de finale van het polsstokspringen staat de Noor Sondre Guttormsen aan de leiding met een sprong over 5,80 meter. De Griek Emmanouil Kiralis, de Pool Piotr Lisek en de Duitser Torben Blech doen nog mee voor de medailles.

clock 18:40 18 uur 40. Keely Hodgkinson wint makkelijk de 800m bij de vrouwen. Keely Hodgkinson wint makkelijk de 800m bij de vrouwen

clock 18:38 18 uur 38. Hodgkinson volgt zichzelf op. Geen verrassing in de finale van de 800 meter bij de vrouwen. De Britse Keely Hodgkinson doet wat van haar verwacht wordt en snelt afgetekend naar het goud in 1'58"66. De Sloveense Anita Horvat pakt het zilver, het brons is voor de Franse Agnes Raharolahy.

clock 18:35 18 uur 35. BRONS voor Carmoy. Thomas Carmoy doet zijn kunststukje van twee jaar geleden op het EK in Torun over. Ook nu pakt hij brons, met een persoonlijk record van 2,29 meter. 2,31 meter bleek te hoog gegrepen. De Nederlander Douwe Amels raakte als enige wél over 2,31 meter en pakt zo de Europese titel. Het zilver is voor de Oekraïner Andrii Protsenko.

clock 18:31 18 uur 31. EK atletiek Nog twee medailles erbij voor België op EK indoor: brons voor Eliott Crestan en Thomas Carmoy