Nog twee medailles erbij voor België op EK indoor: brons voor Eliott Crestan en Thomas Carmoy

Eliott Crestan staat bekend als een kampioenschapsloper, maar had het in Istanbul niet onder de markt in een spannende finale. De Belg miste ietwat zijn start en kwam zo midden in het strijdgewoel terecht.

Maar in zijn gekende stijl knokte Crestan zich via enkele gaatjes toch naar voren, al kwam daar ook wel wat duw- en trekwerk aan de te pas. Bij het ingaan van de laatste ronde liep de Belg in 3e positie en die gaf hij niet meer uit handen.

Het goud was voor de Spanjaard Adrian Ben, de Fransman Benjamin Robert moest vrede nemen met het zilver.

Voor de 24-jarige Crestan is het de eerste internationale medaille bij de senioren. Bij de beloften pakte hij wel al zilver op het EK outdoor (2021) en bij de junioren brons op het WK outdoor (2018).