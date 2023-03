Geen finaleplaats voor Anne Zagré op de 60 meter horden, goud voor Mahoetsjich en Tentoglou

Anne Zagre had een klein mirakel nodig om een plek af te dwingen in de finale van de 60 meter horden. Dat mirakel kwam er niet. Zagré schoot niet goed uit het startblok en kon dat nadien niet meer goedmaken. Ze werd achtste en laatste in 8"08, wel haar beste tijd dit seizoen.



In de finale van het verspringen maakte Miltiadis Tentoglou zijn favorietenrol waar. Met een sprong van 8,30 meter pakte hij voor de derde opeenvolgende keer de Europese indoortitel.

De 24-jarige Griek treedt daarmee in de voetsporen van Hans Baumgartner als de enige atleet die drie Europese indoortitels won in het verspringen. Tentoglou was al de beste in Glasgow in 2019 en in Torun twee jaar geleden. De Zweed Thobias Montler bevestigde nog eens zijn rol als eeuwige tweede. Na zilver in Glasgow en Torun moest hij ook in Istanbul vrede nemen met de tweede plaats.



In het hoogspringen bij de vrouwen ging het goud zoals verwacht naar de Oekraïense Jaroslava Mahoetsjich, met een sprong over 1,98 meter. Haar landgenote Kateryna Tabasjnyk pakte het brons, Britt Weerman schreef Nederlandse atletiekgeschiedenis met het zilver. Het was al van 1973 geleden dat Nederland op een EK indoor nog eens eremetaal veroverde in het hoogspringen. Annemieke Bouma won toen het brons.