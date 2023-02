Michael Obasuyi haakt af voor EK indoor: "Mijn lichaam zegt neen"

Door een vervelende blessure aan de voet verscheen Obasuyi nog geen enkele keer op de piste dit indoorseizoen. Toch kreeg de Belgische hordeloper - door zijn prestaties van vorig jaar een ticketje in de bus voor EK.



Het was alvast een flinke opsteker in een moeilijke periode. Zeker omdat het herstel van onze landgenoot in stijgende lijn ging. Al blijkt het EK nu toch nog wat te vroeg te komen.

"Ik ben pas de laatste twee weken hordetrainingen beginnen doen, en daardoor zegt mijn lichaam nu neen", vertelt Obasuyi.



"Ik heb geen acute letsels en mijn voet is nu helemaal oké, maar de spieren willen gewoon niet mee. We wisten op voorhand dat het moeilijk ging worden, maar het was het proberen waard."



Het EK in Istanboel gaat door van 2 tot 5 maart. In de Belgische selectie blijven - naast de Belgian Tornados - nog achttien individuele atleten over.