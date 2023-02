Karl en José na gele Omloop-demonstratie: "Nog meer eieren in mandje van Van Aert"

José: Als je dan geklopt wordt, dan kan het zijn dat ze weer naar andere scenario's grijpen. Maar we gaan niet twijfelen aan Wout.

Karl: Je moet wel oppassen dat je dan niet in het keurslijf van de ideale man komt, die altijd zijn moment moet afwachten en zo achter het net vist.

Maar voor hen is het nu anders. Nu kunnen ze nog meer gokken alleen op Wout van Aert.

Normaal gezien is een zege voor de ploeg het eerste doel. Nu deze zege binnen is, denk ik dat ze volgende keer het liefst mét Wout van Aert winnen.

José: Ja. Want ze gaan nu nog meer de eieren in het mandje van Wout van Aert leggen.

Karl: En dan is Wout van Aert er nog niet bij, de superkopman. Die heeft met deze zege van de ploeg ook een goede beurt gemaakt.

José: Ze waren outstanding, beter dan ik verwacht had. Wat ze doen op de Lange Munte, met 6 man wegrijden en daarna de koers controleren: geen enkele ploeg die in de buurt kwam.

Karl: Dylan van Baarle is geen onverwachte winnaar. Hij zat in het sterkste blok. Hiermee is het bewezen: Jumbo-Visma is de beste ploeg.

Karl: Arnaud De Lie is een geval apart. Hij valt, knokt zich terug in de



wedstrijd, gaat weer naar voren en spurt naar een 2e plek. Dan ben je een krachtpatser.

José: Dan ben je een goudklomp, een diamant. Zijn ingesteldheid, de manier waarop hij rijdt. Dit is de wereldtop.

Karl: Pijnlijk voor Lotto-Dstny is dat hij wel voor een verblindend effect zorgt. Florian Vermeersch was mee, maar moest afhaken. Campenaerts zei vooraf wel dat hij goed zou zijn, maar was er niet om De Lie te helpen.

José: Dan moet je wel in dat selecte groepje in de slotfase zitten. Met Wellens en Laporte. Het is vooral jammer dat Vermeersch de rol moest lossen op het moment dat Van Baarle zijn duivels nog niet eens ontbond.

Met iemand als Vermeersch erbij in de slotfase krijg je een totaal andere situatie.

In die optiek getuigt het van een enorme teamgeest dat een goede Laporte zich helemaal heeft opgeofferd. Hij volgde de ploegorders strikt op.

Karl: Hoe verkrijg je dat iemand als Laporte gaat spookrijden in de achtervolging en zijn eigen kansen opoffert?

José: Het is een team dat wint. Het zijn allemaal kopmannen en Laporte won onder anderen al in de Tour. Ze zitten in de positieve flow, worden goed betaald en denken allemaal "wij zijn de standaard". Ze zijn allemaal 5cm groter geworden.

Karl: Een andere ploeg die een pluim verdient is Bahrain...

José: Klopt. Zij hebben mee de koers gedragen met oa. Matej Mohoric, iets wat je van hen hier niet zou verwachten.

Maar verder zijn er toch alleen maar gebuisden hoor, met Alpecin, Quick Step en Ineos op kop.

Er is dan ook maar 1 ding waar we zeker van kunnen zijn: Patrick Lefevere zal vanavond aan een donderpreek beginnen om opnieuw proberen te scoren in Kuurne.

Karl: Al hebben Merlier en Alapahilippe vandaag wel gewonnen.



José: Dat is waar. Wat zijn we toch bezig?