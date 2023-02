Joe O'Connor houdt Luca Brecel uit halve finales Players Championship snooker

In hun twee vorige confrontaties, in 2018 en 2022, had Luca Brecel telkens zijn leeftijdsgenoot Joe O'Connor met zware cijfers van tafel geveegd.



Maar O'Connor zit duidelijk in een uitstekende vorm, wat hij in de eerste ronde van het Players Championship al liet zien door eerste reekshoofd Mark Allen uit te schakelen.



Brecel was dus gewaarschuwd en kwam ook meteen op voorsprong. Maar als een pitbull beet O'Connor zich vast in de Belg. Bij 4-3 voor de Engelsman leek het even te kantelen, maar met 2 frames op een rij kwam Brecel op een zucht van de halve finales.



Een paar slordigheden in de laatste 2 frames deden Brecel uiteindelijk de das om. Niet Brecel maar O'Connor mag in de halve finales tegen Ali Carter uitkomen.