The Gift that keeps on giving. Na een fenomenaal debuut met twee goals tegen Westerlo scoorde de Nigeriaanse aanwinst van KAA Gent nu de enige treffer tegen Qarabag. Al baarde de aanvaller ook tijdens de penaltyreeks opzien door de kwalificatie te vroeg te vieren na een redding van Roef. Bekijk het dolkomische moment hieronder.