De zegestand net voor de Omloop: opvallende coleider en rode lantaarn

De Vlaamse wielerfans geloven graag dat het seizoen pas echt begint met de Omloop Het Nieuwsblad, maar de voorbije weken werd de ene na de andere wieleruitslag de ether ingestuurd. Wat hebben we al geleerd uit de aperitiefhapjes in Australië, het Midden-Oosten en Zuid-Europa?

De koers meert aan in Vlaanderen, maar het peloton heeft dus nog niet stilgezeten. Sinds de Tour Down Under (17 tot 22 januari) maakte het peloton een reis rond de wereld langs Argentinië, Saudi-Arabië, Spanje, Oman, Frankrijk, Portugal en de Verenigde Arabische Emiraten. Met die waaier aan (voorbereidings)koersen zijn de spaarpotjes van de teams ook al aangedikt met de eerste premies voor overwinningen en ereplaatsen. Ploegbaas Jonathan Vaughters gaf het vorige week zelf nog aan in een bijdrage: ook de Amerikaan kan moeilijk vatten dat zijn EF-EasyPost de zegestand bij de ploegen aanvoert. Vandaag - vrijdag 24 februari (na 4 ritten in de UAE Tour en het eerste geschrapte luik in O Gran Camino) - pronkt de roze brigade met dubbele cijfers op het rapport.

Alberto Bettiol ging met de eerste ritzege van het seizoen aan de haal.

Dankzij Alberto Bettiol won het de eerste koers van het seizoen - de proloog in de Tour Down Under.

Neilson Powless kon dat lijstje aandikken op Franse bodem, twee nationale tijdrittitels en twee nationale wegtitels belandden in de korf en Magnus Cort had een dubbeldagje in de Algarve. Wat de seizoensstart van EF-EasyPost nog opvallender maakt: in 2022 leverde de postduif amper... 9 overwinningen af. Na ruim een maand heeft de ploeg dus al meer geoogst dan in het hele vorige seizoen.

de zeges van EF-EasyPost (tot en met donderdag 23 februari) 1. Alberto Bettiol (Ita) proloog Tour Down Under 2. Marijn van den Berg (Ned) Trofeo Alcudia 3. Neilson Powless (VS) GP La Marseillaise 4. Esteban Chaves (Col) Colombiaans kampioenschap op de weg 5. Neilson Powless (VS) eindstand Ster van Bessèges 6. Stefan de Bod (ZAf) Zuid-Afrikaans kampioenschap tijdrijden 7. Jonathan Caicedo (Ecu) Ecuadoraans kampioenschap tijdrijden 8. Richard Carapaz (Ecu) Ecuadoraans kampioenschap op de weg 9. Magnus Cort (Den) 2e rit Ronde van de Algarve 10. Magnus Cort (Den) 3e rit Ronde van de Algarve

Nog slechts 1 ploeg wacht op eerste overwinning

Neen, gedachten van onze surfers kunnen we nog altijd niet lezen, maar we horen de wielerfans als het ware luidop vragen: is UAE dan niet de koploper? Op de valreep wel, al is het een gedeelde leidersplaats. In de UAE Tour wilde het aanvankelijk niet lukken, maar Juan Molano zorgde gisteren voor een grote "oef" bij hun thuismatch. De steenrijke formatie maakte vorige week van de Ruta del Sol overigens wel zijn eigen UAE Tour. Tadej Pogacar en Tim Wellens kuisten zowat alles op. Samen waren ze goed voor 4 van de 5 dagschotels in Andalusië.

de zeges van UAE (tot en met donderdag 23 februari) 1. Jay Vine (Aus) Australisch kampioenschap tijdrijden 2. Jay Vine (Aus) eindstand Tour Down Under 3. Tadej Pogacar (Svn) Jaén Paraiso Interior 4. Diego Ulissi (Ita) 4e rit Ronde van Oman 5. Tadej Pogacar (Svn) 1e rit Ruta del Sol 6. Tadej Pogacar (Svn) 2e rit Ruta del Sol 7. Tim Wellens 3e rit Ruta del Sol 8. Tadej Pogacar (Svn) 4e rit Ruta del Sol 9. Tadej Pogacar (Svn) eindstand Ruta del Sol 10. Juan Molano (Col) 4e rit UAE Tour

Soudal-Quick Step heeft als traditionele veelvraat al 7 keer enkele flessen champagne mogen ontkurken. Let wel: de zeges van Ethan Vernon in Rwanda tellen niet mee aangezien hij er deel uitmaakt van de opleidingsploeg die in Afrika meerijdt. De ploeg van Patrick Lefevere won vorig jaar 47 keer, UAE en Jumbo-Visma waren de zegekoningen met 48 vinkjes. Opvallend: Jumbo-Visma staat aan de vooravond van de Omloop Het Nieuwsblad nog helemaal onderaan de lijst met amper 1 overwinning, een ritje van Rohan Dennis in de Tour Down Under. In hun voordeel pleit dat bijna de helft van hun selectie pas deze week het seizoen aansnijdt. Kopstukken als Wout van Aert, Christophe Laporte en Jonas Vingegaard kampeerden op hun berg, Primoz Roglic komt zelfs pas in maart in de Ronde van Catalonië in competitie.

Rohan Dennis won in de Tour Down Under.

Ook bij Alpecin-Deceuninck kiezen ze deels voor die strategie. Mathieu van der Poel ontbindt zijn duivels pas vanaf de Strade Bianche, Jasper Philipsen en Søren Kragh Andersen beginnen er dit weekend aan. Dat resulteert in de 18e en laatste plaats van de WorldTour-ploegen: Alpecin-Deceuninck is voorlopig het enige team dat nog geen overwinning heeft kunnen vieren. Meer nog: de ploeg wacht zelfs nog op een top 3-notering en moet tevreden zijn met amper 6 uitslagen in de top 10.

de zegestand bij de 18 WorldTour-ploegen 1. EF-EasyPost 10 2. UAE 10 3. Soudal-Quick Step 7 4. Ineos Grenadiers 6 5. Intermarché-Circus-Wanty 6 6. Movistar 6 7. Trek-Segafredo 5 8. Bahrain Victorious 3 9. Arkéa-Samsic 3 10. Cofidis 3 11. DSM 3 12. Jayco-AlUla 2 13. Bora-Hansgrohe 1 14. AG2R-Citroën 1 15. Astana 1 16. Groupama-FDJ 1 17. Jumbo-Visma 1 18. Alpecin-Deceuninck 0

Slokop Tadej Pogacar

Als we naar de individuele zegestand gluren, dan zien we dat Tadej Pogacar op zijn troon zit met 5 zeges (op 6 koersdagen): Jaén Paraiso Interior en 3 ritten en de eindstand in de Ruta del Sol. De Belgen boeren ook goed: Arnaud De Lie, Kobe Goossens, Tim Merlier, Jenthe Biermans, Mauri Vansevenant en Tim Wellens hebben de nul al weggepoetst.