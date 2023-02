Wereldkampioen Tim Gajser breekt dijbeen en mist start MXGP-seizoen

Gajser kwam in het Italiaanse Trentino zwaar ten val en moest op een brancard afgevoerd worden. Terwijl hij in de lucht was, gleed Gajser van de voetsteun van zijn Honda af en kwam zo hard neer.

De 26-jarige Sloveen moet onder het mes en zal de start van het nieuwe MXGP-seizoen missen. Dat kampioenschap begint op 12 maart in Argentinië.

Gajser werd vorig jaar voor de vierde keer wereldkampioen in de MXGP, de koningsklasse van de motorcross. Eerder lukte hem dat in 2020, 2019 en 2016.