Eddy Snelders scherp voor smaakmaker: “Noa Lang heeft concept van valse 9 verkeerd geïnterpreteerd"

“Het resultaat tegen Benfica wordt bepaald door twee individuele fouten in de defensie (van Hendry en Meijer), maar voor mij ligt het grote probleem van dit Club Brugge in het aanvallende compartiment. Wat doet Club aan de bal?”

De eerste wedstrijd ooit van Club Brugge in de 1/8e finales van de Champions League is een domper geworden. Na meer dan drie maand wachten op een Europese avond, zal Club de drie weken die nu volgen tot de terugmatch goed kunnen gebruiken om de heenmatch te analyseren.

Dat had grote gevolgen voor het hele team, vindt Snelders. “De beste speler van Club Brugge moest door deze aanpak iets doen waar hij niet goed in is."

De puzzel van Parker

Club Brugge domineerde met die aanpak het eerste kwartier, maar viel daarna stil. “Er was veel goede wil in de openingsfase, maar na de eerste helft stond Benfica toch al voor op punten”, zag Eddy Snelders.

“Na de 0-1 miste Club door die aanpak ook voetballend vermogen op het

middenveld om fluks om te schakelen tegen een team dat niet al te snel is.”

Zelfs bij een 0-1-achterstand in eigen stadion wachtte Parker tot de 79e minuut om een spits in het veld te brengen. Niet Jaremtsjoek, maar Jutgla kwam voor Sowah.

“Wellicht koos Parker niet voor Jaremtsjoek omdat Club de bal niet in het strafschopgebied kreeg, maar daardoor kwam er ook geen groot en sterk aanspeelpunt.”

“Parker zal op training de volgende dagen en weken echt moeten werken aan de offensieve patronen en creativiteit.”

Op 7 maart is de terugwedstrijd. Tegen dan moet Club Brugge spelers

vinden die opstaan. “Het is moeilijk om tegen de stroom in te gaan als je in

een malaise zit, maar gelukkig is het voetbal. Daar kan altijd iets", sluit Snelders positief af.